معايدة الغامدي بـ"يا ليلة العيد آنستينا" تثير الجدل بـ"تويتر".. وهكذا رد

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أثار مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، الجدل والنقاش بسبب معايدته متابعيه في حسابه بـ"تويتر" بأغنية العيد لأم كلثوم. وانقسم المغردون بين مرحِّب ومؤيد لها، ومنتقد ومعارض.
ورد الغامدي على من انتقده مستشهدًا بالحديث: في الصحيحين عن السيدة عائشة أن النبي دخل عليه أبو بكر، وعنده جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: "أبمزمور الشيطان بين يدي رسول الله؟". فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا بكر، دعهما؛ فإن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
ورد عليه ثامر الرويلي: "المراد بالغناء هنا ما يسمى بالنشيد والحداء. كما أنهما جاريتان غير مكلفتين لصغرهما من الأنصار، وكان الغناء بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، أي شعرًا أو هجاء، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على قول أبي بكر -رضي الله عنه- بمزامير الشياطين".
وكان "الغامدي" الذي يُعرِّف نفسه بأنه طالب علم، وباحث مهتم بالعلم الشرعي ووسطية الإسلام وعدله ويسره وسماحته، قد عايد متابعيه بتغريدة، قال فيها: "تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم، وعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (يا ليلة العيد آنستينا) لأم كلثوم -رحمها الله-".
وعلق الدكتور سعود المصيبيح، المستشار الأمني في مكتب وزير الداخلية سابقًا رئيس "تعارفوا" الإعلامية، على حدة الانتقادات قائلاً: "انظروا إلى التعليقات، كأنه مرتكب جريمة؟ ماذا لو تكلم عن الغش في الاختبارات، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو إهمال العمل.. هل سيحصل له مثل هذا الهجوم في شيء ثانوي مختلف عليه؟".
وتساءل: "كيف إذن سنتحاور في أمور أهم؟ وما هو دور التعليم في تعزيز فقه الاختلاف وفقه الحوار والأدب مع المخالف وعدم لمزه؟".
بلدة ماليزية نائية تستقبل عيد الفطر بطلقات مدفعية
من Agence France-Presse (AFP)
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سكان مقديشو يحتفلون بعيد الفطر
SHOTLIST مقديشو، الصومال4 يونيو، 2019المصدر: AFPTV 1.AFP
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العاصمة دكا تفرغ من سكانها مع نهاية شهر رمضان
SHOTLIST SHOTLIST: DHAKA, BANGLADESH. 04 JUIN 2019SOURCE: AFP IMAGES -00:59-Plan large foules sur les voies -Plan large passagers attendant les trains -Plan large train surchargé arrivant en gare -Plan large passagers montant sur les trains -Plan large passagers montant sur les trains -Plan large passagers montant sur les trains -Plan large départ du train ///----------AFP
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جاي-زي أول ملياردير في مجال موسيقى الراب
SHOTLIST كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة4 نوفمبر، 2016المصدر: AFPTV 1. لقطة متوسطة البعد لجاي زي إلى جانب زوجته المغنية بيونسيه 2. لقطة متوسطة البعد لجاي زي إلى جانب زوجته المغنية بيونسيه 3. لقطة متوسطة البعد لجاي زي إلى جانب زوجته المغنية بيونسيه 4. لقطة متوسطة البعد لجاي زي إلى جانب زوجته المغنية بيونسيه 5. لقطة واسعة لهيلاري كلينتون تعانق بيونسيه وجاي زي 6. لقطة متوسطة البعد لهيلاري كلينتون إلى جانب بيونسيه وجاي زي ///-----------------------------------------------------------AFP TEXT STORY: جاي-زي أول ملياردير في مجال موسيقى الراب =(صور ارشيف)= نيويورك, 4-6-2019 (ا ف ب) - أصبح جاي-زي أول فنان راب يحقق ثروة تفوق المليار دولار بفضل استثماراته في مجال العقارات والموسيقى وغيرها على ما ذكرت مجلة "فوربز" المتخصصة.وكتبت "فوربز في مقال مكرس لجاي-زي زوج المغنية بيونسيه، أن نجم الراب الأميركي "راكم ثروة قدرها مليار دولار ما يجعله واحدا من أصحاب المليارات القلائل في أوساط الترفيه والأول في مجال الراب".وقد ترعرع جاي-زي في مسكن شعبي في حي بروكلين في نيويورك وباع المخدرات في شبابه لكنه حقق النجاح بعد ذلك على الطريقة الأميركية. فهو بات محترما في أوساط الأعمال في نيويورك وأقام علاقة صداقة مع باراك أوباما.وقد درت عليه حصصه في شركتين لإنتاج الكحول 320 مليون دولار.وتبلغ قيمة المجموعة الموسيقية للفنان البالغ 49 عاما، حوالى 75 مليون دولار فيما تصل قيمة خدمة "تايدل" للموسيقى بالبث التدفقي التي أسسها إلى مئة مليون دولار.ومع زوجته بيونسيه يملك جايز-زي شقة في حي ترابيكا الراقي جدا في مانهاتن فضلا عن ممتلكات في ضاحية نيويورك وحي بل إير في لوس انجليس . وتقدر قيمة العقارت التي يملكها بخمسين مليون دولار.وقد أتى في المرتبة الثانية المنتج ديدي المعروف سابقا باسم باف دادي والذي قدرت ثروته بحوالى 825 مليون دولار.أما ثروة المنتج دكتور دراي فهي 770 مليون دولار بحسب مجلة "فوربز".والرجال الثلاثة هم أغنى ثلاثة أشخاص في مجال الراب وفي مجمل الأوساط الموسيقية الأميركية أيضا.مدو/غ ر -------------------------------------------------------------
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بلدة ماليزية نائية تستقبل عيد الفطر بطلقات مدفعية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.