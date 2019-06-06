اخبار السعوديه

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس تركيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كلمة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة

من Elwatan

إعادة تشغيل الفيديو

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا