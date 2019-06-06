خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس تركيا

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
كلمة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة
من Elwatan
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