بعد 20 يوما.. متحرش «فتاة الخبر» يعترف بجريمته

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وأدانت المحكمة المواطن بالتحرش بفتاة الخبر أثناء تواجدها داخل مركبتها بالقرب من مجمع للمقاهي، وإظهار لسانه وقيامه بتصرفات غير لائقة وخادشة للحياء.
وكشفت المصادر أن النيابة العامة حققت مع المتهم وأقر بجريمته، وطالبت النيابة بتطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ومعاقبته بالسجن مدة لا تزید على سنتین، وبغرامة مالیة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
وكانت وحدة الرصد في النيابة العامة وقفت على مقطع مرئي متداول في منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يتحرش بالفتاة، واعتبرت ما بدر من المتهم محلا للتجريم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتهم.
وأطاحت شرطة الشرقية بالمتحرش في الخامس من رمضان، إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره.
وذكرت المصادر حينها، أن الشاب حاول تغيير ملامحه عبر حلق ذقنه، مشيرة إلى أن تغيير الملامح لم يحل دون الوصول إليه والقبض عليه.
وحددت شرطة الشرقية هوية المتحرش وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
كيفين سبيسي ينفي تهم التحرش المنسوبة إليه في أولى جلسات محاكمته
من Euronews
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معارض سوداني: المجلس العسكري لم يتعلم من دروس التاريخ والاحتجاجات ستنتصر
قال خالد عمر يوسف القيادي بحركة قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهاني "لم يتعلم من دروس التاريخ على مايبدو، وهو يعيد إنتاجها بصورة واضحة"، مشيرا إلى أن الأمر الآن هو بيد الشعب السوداني الذي بدأ بإنشاء المتاريس في الاعتصامات بالشوارع والتوجه مجددا نحو الإضراب، مؤكدا أن "هذا النظام سيسقط لا محالة". وأكد يوسف أن الحكام العسكريين كانوا يخلدون النظام القديم للرئيس المخلوع عمر البشير. وأضاف أن حركة الاحتجاج ستتصاعد بعد عطلة عيد الفطر. وأضاف يوسف اليوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران في مقابلة أجراها مع رويترز "أعتقد أن الشعب السوداني لم يكن يومًا موحدًا كما هو موحد اليوم، وهو موحد بوضوح ضد المجلس العسكري وضد الإنقلاب، وهو موحد خلف إتمام مهام ثورته، المجلس العسكري بتصرفه الأخير سمح لأن تذهب الثورة لمنحى أكثر صعوبة". وقُتل 35 شخصا على الأقل أمس عندما اقتحمت قوات الأمن مخيم احتجاج أمام وزارة الدفاع في وسط الخرطوم وفق ما ذكره أطباء على صلة بالمعارضة. ورفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء خطة الحكام العسكريين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر في اليوم التالي لأسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل نيسان. للمزيد على يورونيوز: المعارضة السودانية تطلب من "بعض الدول العربية" عدم التدخل في شؤونها الاتحاد الأوروبي يحثُّ على الهدوء في السودان ويدعو إلى انتقال السلطة لقوى مدنية الأمم المتحدة تندد باستخدام قوات الأمن السودانية القوة ضد معتصمي الخرطوم تابعونا على الواتساب والفيسبوك:
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شاهد: الملايين من المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الفطر
احتفلت أغلب البلدان الاسلامية حول العالم، الثلاثاء، بحلول عيد الفطر المبارك، بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، وشهدت المساجد توافد المصلين لأداء صلاة العيد. واحتفل السودانيون، الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك في ظل التوتر السياسي والاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى قبيل العيد. كما تجمع آلاف المسلمين في المسجد الكبير بالعاصمة الروسية موسكو وخارجه لأداء صلاة العيد، وسط إجراءات أمنية مشددة ونظمت الشرطة دوريات في الشوارع. وامتلأ المسجد الذي يتسع لعشرة آلاف شخص، بالمصلين، أغلبهم من آسيا الوسطى. وفي تركيا صلى الرئيس رجب طيب أردوغان صلاة العيد في مسجد تشامليغا الكبير الذي افتتحه رسميا الشهر الماضي. وفي الجزائر أقيمت صلاة العيد في الجامع الكبير بحضور رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن الصالح، فيما دارات الخطبة حول ضرورة توحيد الصفوف من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. كما شهدت المساجد في البوسنة وكوسوفو وأفغانستان توافد الآلاف من المسلمين لإحياء صلاة العيد. وتوافد سكان العاصمة العراقية بغداد، على المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تحسن في الأوضاع الأمنية في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدة مناطق بالبلاد. و يُنتظر تحري رؤية هلال شوال و إعلان عيد الفطر في دول المغرب وسلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران، التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، الموافق ل 7 مايو - أيار. تطالعون ايضا على يورونيوز: يصل عمقه إلى 22 طابقا.. جولة داخل نفق بين لبنان وشمال إسرائيل أوروبا تنتظر صيفاً ساخناً ودرجات الحرارة بالبرتغال وإسبانيا تصل إلى 43 مئوية استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا تضامناً مع وزير الصناعة تابعونا على الوتسآب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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فيديو: ترامب يتلقى هدية خاصة من الملكة إليزابيث
أهدت الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا. وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب. وسيشارك ترامب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة يوم الاثنين. وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: ترامب يحظى باستقبال ملكي فاخر في لندن شاهد.. ترامب على مرحاض ذهبي في احتجاجات لندن فيديو: مأدبة ملكية بانتظار ترامب وميلانيا في قصر بكنغهام نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأمريكي من ناحية أخرى اطلع ترامب على مخطوطة مكتوبة بخط اليد لإعلان الاستقلال الأمريكي وذلك خلال زيارة لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وألقى ترامب، نظرة على الوثيقة وكانت برفقتهما ماي وزوجها فيليب قبل محادثات في مقر إقامتها في داوننغ ستريت. والمخطوطة التي تعرف باسم إعلان ساسكس واحدة من بين مخطوطتين اثنتين فقط بخط اليد للنص الذي استند عليه تأسيس الولايات المتحدة. وخُزنت المخطوطة لأكثر من 60 عاما في غرفة وسط مجموعة كبيرة من الوثائق في مكتب سجلات وست ساسكس بجنوب إنكلترا إلى أن كشفت باحثتان في جامعة هارفارد النقاب عن أهميتها العام الماضي. وقال مكتب ماي إنه يأمل في إجراء ترتيبات لمشاركة الوثيقة في مراسم مقررة عام 2026 لإحياء ذكرى مرور 250 عاما على صدور إعلان الاستقلال. وأضاف أن من الممكن أن تشتمل هذه الترتيبات على إعارة الولايات المتحدة الوثيقة. ويبلغ عرض إعلان ساسكس 60 سنتيمترا وطوله 76 سنتيمترا ويعتقد أنه يعود إلى ثمانينيات القرن الثامن عشر وكتب على الأرجح في نيويورك أو فيلادلفيا. وعلى الرغم من وجود نسخ أخرى مطبوعة لإعلان الاستقلال الأمريكي فإن المخطوطة الرسمية الأخرى الوحيدة تعرف باسم إعلان ماتلاك ويعود تاريخها إلى عام 1776 وهي محفوظة في الأرشيف الوطني في واشنطن.
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كيفين سبيسي ينفي تهم التحرش المنسوبة إليه في أولى جلسات محاكمته
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 يوما.. متحرش «فتاة الخبر» يعترف بجريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.