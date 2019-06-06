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صور.. الرسلاني يشعل مسرح عيد رفحاء والعروض الترفيهية تبهج الحضور
متابعات الخليج 365 - رفحاء
حظي اليوم الثاني من مهرجان عيدكم شمالي في محافظة رفحاء بمركز الاحتفالات على طريق المطار بحضور مميز.
واشتمل الحفل على العديد من العروض الترفيهية التي تستهدف الأسرة والطفل، بالإضافة لبازار العيد بأقسامه المتنوعة، والفن التشكيلي، وبازار الأطفال، وعالم الطفل، والألعاب الهوائية، والمتحف الشمالي، وعروض ترفيهية، وشخصيات كرتونية، ولوحة رمزية “على العهد”.
كما أشعل النجم ماجد الرسلاني، أمسية فنية على مسرح مهرجان عيد محافظة رفحاء وحملت في طياتها أجواء العيد السعيد، وتفاعل الحضور معه بشكل كبير.
وفي ختام اليوم الثاني، تمّ السحب على جوائز قيمة مقدمة من بلدية رفحاء، وفرع وزارة النقل، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، وكبونات مشتروات مقدمة من أسواق العقيّل.
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