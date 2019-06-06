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2019-06-06 العرضة والخطوة في ليلة سمر أبها احتفالاً بعيد الفطر متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها احتفل عددٌ من أهالي أبها وزوارها مساء البارحة في ساحة حصن أبها التراثي بعيد الفطر المبارك. Advertisements وتخلل الاحتفال عدّة فلكورات شعبية من الماضي الجميل ببساطته تحت أجواء صيف ١٤٤٠هـ، وبشعار مرحباً ألف في عسير. وتبارى الحضور بأداء العرضة والخطوة بموروثها المشوق الذي كان يحتفل به الأجداد في جميع المناسبات في الزمن الماضي ولا يزال هذا الموروث متواصياً به حتى الزمن الحاضر.









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