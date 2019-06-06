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محبو الظواهر الفلكية المثيرة على موعد مع حدث مهم الاثنين المقبل
متابعات الخليج 365 - متابعة
سيكون محبو الظواهر الفلكية المثيرة على موعد مع حدث فلكي مهم يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
فقد أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” أنه في العاشر من يونيو سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.
وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وسيكون العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس؛ ما يجعله أكثر إشراقاً ليلاً في السماء.
إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة ناسا.
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