، "عنيزة سحابة عيد".. أوبريت وفنون شعبية تنال إعجاب الحضور ،

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شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، مساء أمس، الحفل الرسمي لعيد الفطر المبارك 40، في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار (عنيزة سحابة عيد)، وبحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم، ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد بن إبراهيم القاضي، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، وعدد من الأعيان والأهالي.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ التي زف خلالها تبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير القصيم ونائبه، حفظهم الله، وللشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال السليم: "تتزامن أفراحنا مع فرحة أخرى تتمثل في الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد؛ لذا فنجدها فرصة لتجديد الولاء والمبايعة سائلين المولى العزيز أن يديم الفرح والسعادة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، كما أهنئ الجميع بحصول عنيزة على لقب المدينة الصحية".
وأشار إلى أن "شعار احتفالات هذا العام جاء مميزًا؛ حيث جمع المعنى والمضمون من خلال تكريم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة".
بعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر سليمان السلامة ألقاها بندر الحمودي، ثم كُرم عدد من رواد العمل الاجتماعي والمتعاونين، ثم أوبريت الحفل الذي جاء بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، من كلمات عبدالعزيز السناني، وأداء عبدالله السكيتي وعبداللطيف القاسم، وتفاعل معها الحضور. ثم أتبع ذلك عرض الفنون الشعبية مثل العرضة السعودية والسامري والناقوز والحوطي وبعض الفنون المعروفة بعنيزة.
"عنيزة سحابة عيد".. أوبريت وفنون شعبية تنال إعجاب الحضوربدر العتيبي الخليج 365 2019-06-06
شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، مساء أمس، الحفل الرسمي لعيد الفطر المبارك 40، في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار (عنيزة سحابة عيد)، وبحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم، ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد بن إبراهيم القاضي، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، وعدد من الأعيان والأهالي.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ التي زف خلالها تبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير القصيم ونائبه، حفظهم الله، وللشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال السليم: "تتزامن أفراحنا مع فرحة أخرى تتمثل في الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد؛ لذا فنجدها فرصة لتجديد الولاء والمبايعة سائلين المولى العزيز أن يديم الفرح والسعادة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، كما أهنئ الجميع بحصول عنيزة على لقب المدينة الصحية".
وأشار إلى أن "شعار احتفالات هذا العام جاء مميزًا؛ حيث جمع المعنى والمضمون من خلال تكريم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة".
بعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر سليمان السلامة ألقاها بندر الحمودي، ثم كُرم عدد من رواد العمل الاجتماعي والمتعاونين، ثم أوبريت الحفل الذي جاء بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، من كلمات عبدالعزيز السناني، وأداء عبدالله السكيتي وعبداللطيف القاسم، وتفاعل معها الحضور. ثم أتبع ذلك عرض الفنون الشعبية مثل العرضة السعودية والسامري والناقوز والحوطي وبعض الفنون المعروفة بعنيزة.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
10:12 AM
فعاليات منوعة بينها العرضة والسامري والناقوز والحوطي
شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، مساء أمس، الحفل الرسمي لعيد الفطر المبارك 40، في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار (عنيزة سحابة عيد)، وبحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم، ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد بن إبراهيم القاضي، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، وعدد من الأعيان والأهالي.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة المحافظ التي زف خلالها تبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير القصيم ونائبه، حفظهم الله، وللشعب السعودي وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال السليم: "تتزامن أفراحنا مع فرحة أخرى تتمثل في الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد؛ لذا فنجدها فرصة لتجديد الولاء والمبايعة سائلين المولى العزيز أن يديم الفرح والسعادة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، كما أهنئ الجميع بحصول عنيزة على لقب المدينة الصحية".
وأشار إلى أن "شعار احتفالات هذا العام جاء مميزًا؛ حيث جمع المعنى والمضمون من خلال تكريم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة".
بعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر سليمان السلامة ألقاها بندر الحمودي، ثم كُرم عدد من رواد العمل الاجتماعي والمتعاونين، ثم أوبريت الحفل الذي جاء بعنوان "عنيزة سحابة عيد"، من كلمات عبدالعزيز السناني، وأداء عبدالله السكيتي وعبداللطيف القاسم، وتفاعل معها الحضور. ثم أتبع ذلك عرض الفنون الشعبية مثل العرضة السعودية والسامري والناقوز والحوطي وبعض الفنون المعروفة بعنيزة.
، "عنيزة سحابة عيد".. أوبريت وفنون شعبية تنال إعجاب الحضور ،
المصدر : الخليج 365
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