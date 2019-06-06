كان في طريقه لأداء العمرة.. العثور على مواطن مفقود منذ 8 أيام متوفى بوادي الدواسر

عثرت الأجهزة الأمنية بمعاونة فريق من المتطوعين اليوم الأربعاء على جثمان مواطن خمسيني كان مفقوداً منذ 24 رمضان بمحافظة وادي الدواسر.

وكان المفقود ويدعى “حشر بن سويد المسعري الدوسري” قد توجه بسيارته قاصداً مكة لأداء العمرة، غير أن عائلته فقدت الاتصال معه قبل عدة أيام، ولم يعرف مكانه إلى أن عُثر على جثمانه اليوم الأربعاء.

وأوضح مشرف فريق ساعد التطوعي للبحث والإنقاذ بمحافظة رنية سلطان هياف أن عمليات البحث انتهت اليوم بالعثور على جثمان الفقيد في منطقة تقع شمال جبل أسلم بغرب المحافظة.