فرض رسوم لدخول دورات المياه بواجهة جدة البحرية

كشفت مصادر أن أمانة محافظة جدة بدأت في تطبيق رسوم على استخدام دورات المياه في الواجهة البحرية، وذلك عبر بطاقات ممغنطة يدفع بموجبها مبلغ 10 ريالات للبطاقة الواحدة. وأوضحت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن الأمانة وضعت جهازاً للبطاقات الممغنطة، يدفع من يريد استعمال دورات المياه من خلاله 10 ريالات، ويتاح له استخدام الحمامات أربع مرات بهذه البطاقة، أي بمعدل ريالين ونصف الريال للمرة والواحدة.

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