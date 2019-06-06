فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل عسير ملف التحقيق في قضية العثور على طفل في الرابعة عشرة من العمر وجد مشنوقًا وقد فارق الحياة.
وأشارت مصادر وفقًا لصحيفة “سبق” إلى أن الطفل وجد معلقًا عند الساعة العاشرة من صباح أمس أول أيام العيد “بهنجر” في منزلهم الواقع في قرية الشرجة غرب عسير وقد فارق الحياة. وقامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي، فيما لاتزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة ملابسات القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام العيد .. العثور على طفل مشنوقًا بمنزله بقرية الشرجة غرب عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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