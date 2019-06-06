منح مدراء المدارس بطاقات ائتمان بدءاً من العام المقبل .. ومصادر تكشف السبب

كشفت مصادر عن وجود توجّه لدى وزارتي المالية والتعليم، لتسليم قادة المدارس بطاقات ائتمانية، للصرف على العمليات التشغيلية الدورية للمدارس، بدلاً عن العهد، ويتوقع أن يتم ذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة “الوطن”، أن تلك الخطوة تأتي ضمن “محفظة اعتماد” التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً؛ وهي عبارة عن محفظة إلكترونية تتاح للجهات الحكومية، ومن خلالها يتم إدارة وتنفيذ والتحكم بالعمليات المالية المتعلقة بها بكل سرعة وكفاءة.
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