فيديو يوثق لحظة إخلاء «إيراني» من طاقم السفينة المشبوهة «سافيز»

بثت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، مقطعي فيديو يوثقان عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز)، ونقله لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت، أمس الثلاثاء، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن قام بإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز- Savis) والتي تقع شمال غرب ميناء (الحديدة) بمسافة (95) ميلًا بحريًّا باتجاه (292) درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان.

وأشار المالكي إلى أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز)، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف؛ حيث تبين إصابته البالغة وسوء حالته الصحية، وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة (1835) مساءً.