دوريات حرس الحدود تنقذ مقيمًا تركيًا من الغرق

تمكنت دوريات حرس الحدود السعودي بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مقيم تركي الجنسية من الغرق بمياه البحر الأحمر.

وأوضح حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن حرس الحدود بمنطقة عسير، تمكن من إنقاذ مقيم تركي الجنسية، من الغرق بشاطئ القحمة.

وكانت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بمحافظة حقل في منطقة تبوك، أنقذت في 18 مايو الماضي، أربعة أطفال جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل، تلقت اتصالًا على هاتف الطوارئ (٩٩٤)، من مواطن يطلب المساعدة على إنقاذ أطفاله الأربعة الذين جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم على الشاطئ بمحافظة حقل.

وأشار المقدم العنزي إلى أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد.