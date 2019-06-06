السعودية اليوم / فعاليات متنوعة تلاقي استحسان الحضور في موسم العيد بالنعيرية



الدمام 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

أطلقت بلدية محافظة النعيرية أمس، فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الذي يأتي ضمن موسم العيد، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، التي تضم حزمة من الفعاليات المتنوعة تتناسب مع جميع الأعمار.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين توافدوا إلى موقع الاحتفال بمقر مهرجان ربيع النعيرية الذي يقع في مدخل المحافظة الشرقي طريق الدمام / حفر الباطن، حيث تنوعت الفقرات الترفيهية، وعروض المهرجين والشخصيات الكرتونية والمسابقات الحركية التي دفعت الأطفال إلى المشاركة في الفقرات، إضافة إلى اللوحات الفنية: العرضة النجدية، السامري، العرضة الحجازية، القزوعي، التي حازت على استحسان الحضور، وتضمنت الفعاليات أيضاً مشاركة عدد من الأسر المنتجة من داخل المحافظة بركن الأسر بالمهرجان.

وكان للاستعداد المبكر لهذه الاحتفالات والإعداد لها بشكل جيد، أثرٌ في ظهورها بصورة تلبي رغبات أهالي المحافظة وتحقق تطلعاتهم، إذ جرى التنسيق مع جميع الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة للحضور والمشاركة ومنها: الشرطة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، ما أسهم في خروج الفعاليات بالشكل الأمثل الذي يليق بالمحافظة.

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