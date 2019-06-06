السعودية اليوم / أمطار على مركز عرده بتيماء



تبوك 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

هطلت مساء أمس، أمطار على مركز عرده التابع لمحافظة تيماء, شملت المركز والقرى التابعة له، عريده وبوي والنظيم وخرب والغلالة وألفيلية ومجحودة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:59ت م

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