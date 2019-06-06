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وزارة المالية السعودية www.mof.gov.sa جدول صرف الرواتب الجديد 1440 بالميلادي والهجري

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وزارة المالية من أهم المواقع التي تشغل بال جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية خاصة في نهاية الشهرية مع اقتراب موعد صرف الرواتب ويتساءل  الكثير من الموظفين عن موعد نزول رواتب 1440, وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إصدار أوامر ملكية تنص على توحيد مواعيد صرف الرواتب الحكومية و ايداعها في الحسابات البنكية وذلك في يوم 27 من كل شهر ميلادي وليس شهر هجري كما كان يتم فعله في الماضي، وهذا القرار نتج عنه الشعور بالغضب من قشب الكثير من المواطنين الذين يرغبون في عودة صرف رواتبهم طبقاً للتقويم الهجري وليس الميلادي.

وزارة المالية السعودية صرف الرواتب 2019.

استجاب خادم الحرمين الشريفين لرغبة المواطنين الذين أثاروا الغضب، حيث أنه أعلن عن تحديد موعد صرف الرواتب عبر وزارة المالية السعودية في اليوم الخامس لكل برج شمسي، وبعدها يتم تحديد موعد صرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي وذلك لكافة العاملين في قطاع الدولة, وأصدر خادم الحرمين قرارا بتعديل موعد صرف الرواتب بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، حتى يكون هناك موعد ثابت من كل شهر، ليس هذا فقط بل أصدر قرار يخص بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع الذي يلي صرف الرواتب، وفيما يلي يتم التعرف على موعد صرف الرواتب من خلال الجدول التالي.

وزارة المالية السعودية

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جدول صرف الرواتب ميلادي وهجري 2019.

إذا كان موعد صرف الراتب يوم الجمعة فإنه يتم إيداع الراتب يوم الخميس ، وإذا كان الراتب يوم السبت فإنه يتم إيداع الراتب يوم الأحد لإن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية, أما بالنسبة لأيام الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى يتم تقديم موعد صرف الرواتب في أغلب الأحيان.

راتب شهر رمضان ( مايو )
الإثنين 1440/09/22هـ الموافق 2019/05/27م
راتب شهر شوال ( يونيو )
الخميس 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م
راتب شهر ذو القعدة ( يوليو )
الأحد 1440/11/25هـ الموافق 2019/07/28م
راتب شهر ذو الحجة ( اغسطس )
الثلاثاء 1440/12/26هـ الموافق 2019/08/27م
راتب شهر محرم ( سبتمبر )
الخميس 1441/01/28هـ الموافق 2019/09/26م
راتب صفر ( اكتوبر )
الأحد 1441/02/28هـ الموافق 2019/10/27م
راتب شهر ربيع الأول ( نوفمبر )
الأربعاء 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م
راتب شهر ربيع الآخر ( ديسمبر )
الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م

 

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