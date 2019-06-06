، "الصحة السودانية" تكشف حقيقة القتلى الـ100 لفض الاعتصام ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نتابع الأحداث ميدانيًّا ونُبلغ التفاصيل للرأي العام لحظة بلحظة

نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكيل وزارة الصحة قوله: إن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة بالبلاد لم يتجاوز 46 قتيلًا.

ونسبت الوكالة إلى وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبدالجبار، نفيه أن عدد القتلى تجاوز المئة.

وأوضح عبدالجبار أن العملية التي قامت بها القوات المشتركة لتنظيف منطقة كولمبيا وما تبعها من إجراءات؛ لم يقع فيها سوى بضعة قتلى؛ مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأحداث ميدانيًّا في المسارح، وستبلغ التفاصيل للرأي العام لحظة بلحظة.

وجاء التوضيح بعدما قال مسعفون على صلة بـ"المعارضة السودانية": إن أكثر من مئة قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة.

ووفق "سكاي نيوز" قال مسعفون على صلة بالمعارضة: إن عدد القتلى الذين سقطوا في عملية يوم الاثنين والاضطرابات التي أعقبتها، ارتفع إلى 108 قتلى، وأنهم يتوقعون زيادة العدد.