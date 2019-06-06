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تعتزم السعودية والإمارات والنرويج، اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرًا.
ووفق "فرانس برس": فمن المقرّر وفقًا لدبلوماسيين عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.
وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.
ووقع الحادث في المياه الإماراتية، وفي 21 مايو رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت السفن، معتبرًا أن ذلك أمر "ممكن جدًّا".
السعودية والإمارات والنرويج يكشفون لمجلس الأمن نتائج تحقيق "جريمة الفجيرة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
تعتزم السعودية والإمارات والنرويج، اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرًا.
ووفق "فرانس برس": فمن المقرّر وفقًا لدبلوماسيين عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.
وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.
ووقع الحادث في المياه الإماراتية، وفي 21 مايو رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت السفن، معتبرًا أن ذلك أمر "ممكن جدًّا".
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:04 AM
يعتزمون تقديم التقرير اليوم وأصابع الاتهام تشير إلى طهران وفق تصريح بومبيو
تعتزم السعودية والإمارات والنرويج، اليوم الخميس، تقديم نتائج تحقيق مشترك لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها في الخليج مؤخرًا.
ووفق "فرانس برس": فمن المقرّر وفقًا لدبلوماسيين عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث.
وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي.
ووقع الحادث في المياه الإماراتية، وفي 21 مايو رجح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت السفن، معتبرًا أن ذلك أمر "ممكن جدًّا".
، السعودية والإمارات والنرويج يكشفون لمجلس الأمن نتائج تحقيق "جريمة الفجيرة" ،
المصدر : الخليج 365
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