، الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بدون طيار قرب مطار طرابلس ،

محمد بن مسعود - الدمام - المنفور: 30 خبيراً عسكريّاً تركيّاً يعملون هنا لصالح الميليشيات

نجحت القوات العسكرية في ليبيا في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، في إسقاط طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مطار معيتيقة الدولي جنوب طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام في طرابلس أن تلك الضربة العسكرية جاءت بعد رصد تبين فيه أن الطائرة التركية شنت غارات متعددة على تمركز لقوات الجيش الليبي.

ودمر الجيش المقاتلة التركية أثناء هبوطها؛ حيث خرجت من قاعدة مطار معيتيقة، وشدد الجيش أن القصف كان بعيداً عن المدرج، وأن حركة الطيران تسير بشكل اعتيادي، وهو ما أكده برج الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي عبر صفحته على موقع فيس بوك.

من جهته أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة اللواء محمد منفور، استهداف سلاح الجو في الجيش الليبي خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم طائرةً تركية مسيرة بعد رصدها وتتبعها عندما كانت تحاول استهداف قوات الجيش جنوب طرابلس.

وقال المنفور في حديث لموقع "المرصد" الليبي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس: إن الطائرة المسيرة أُصيبت تماماً بعد هبوطها بالقرب من المكان المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة.

وأكد المنفور وجود 30 خبيراً عسكريّاً تركيّاً، قال إنهم يعملون لصالح الميليشيات، مؤكداً أن الطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها هي واحدة من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع، كما أكد أن التقييم النهائي للضربة أكد أنها ناجحة بنسبة 100% ولم تسفر عن أي ضرر جانبي.

كما أكد أن سلاح الجو لم ولن يستهدف مدرج المطار أو الطائرات المدنية؛ حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة.

ونفى المنفور ما نقلته بعض الحسابات المشبوهة عن أن الضربة العسكرية كان هدفها تعطيل قوافل إغاثة غات، قائلاً إن ما قيل "هو مجرد تهريج للتغطية على الضربة الموجعة".