السعودية اليوم / قوات الأمن المصري تقضي على 14 مسلحًا في ملاحقة مرتكبي الهجوم على العريش



القاهرة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

قتلت قوات الأمن المصري 14 مسلحًا من العناصر الإرهابية في إطار ملاحقة مرتكبي هجوم على كمين أمني في مدينة العريش شمال سيناء أمس الأربعاء أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد الأمن.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان صدر عنها الليلة الماضية: "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".

وأضافت "أثناء محاصرة العناصر الإرهابية، قامت بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، وحزامين ناسفين".

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07:27ت م

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