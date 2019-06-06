

مكة المكرمة 3 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

بادرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس بمعايدة المواطنين والمقيمين والزوار بمكة المكرمة وجدة والطائف بتوزيع الهدايا عليهم في مواقع الاحتفالات المختلفة التي تشهدها المنطقة والأسواق والمتنزهات والأماكن العامة من خلال أعضائها الميدانيين المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ويسعى الفرع من خلال هذه المبادرة إلى انسجام الأداء الميداني مع مناسبة عيد الفطر المبارك، بوصفها من المناسبات العزيزة والمهمة لدى المجتمع، الذي اعتاد الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية، التي تبذل مختلف القطاعات كثيراً من الجهود في سبيل مشاركة المجتمع فرحته.

يذكر أن الفرع أقام عددًا من البرامج الاجتماعية من ضمنها برنامج مشاركة شرائح المجتمع أعيادهم وزيارة المرضى المنومين بالمستشفيات وقدم لهم خلال الزيارة باقات الورود والهدايا سائلاً المولى القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

07:04ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تعايد المواطنين والمقيمين بهدية عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.