اجتماعي / محافظ النبهانية يزور المرضى المنومين في مستشفى النبهانية العام



النبهانية 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

قام محافظ النبهانية رئيس لجنة أصدقاء المرضى الفرعية بالمحافظة طارق بن عبدالله اليحياء يرافقه أعضاء اللجنة بزيارة لمعايدة المرضى المنومين في مستشفى النبهانية العام أمس ، حيث كان باستقبالهم مدير المستشفى أحمد بن حسين السراني والكادر الطبي والإداري، حيث قاموا بتهنئة المرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والاطمئنان على حالتهم والخدمات المقدمة لهم، ومن ثم قدموا لهم باقات الورد والهدايا بهذه المناسبة, داعين الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

// يتبع //

06:32ت م

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