السعودية اليوم / محافظ النبهانية يشارك الأهالي فرحة العيد



النبهانية 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس

احتفل أهالي محافظة النبهانية بعيد الفطر السعيد أمس بقاعة الضيافة التابعة لبلدية محافظة النبهانية برعاية المحافظ طارق بن عبدالله اليحياء.

ورفع محافظ النبهانية التهنئة باسمه واسم الأهالي بالمحافظة والمراكز المرتبطة بها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير المنطقة وسمو وزير الداخلية وسمو نائب أمير منطقة القصيم - حفظهم الله - وكافة جنودنا البواسل من القطاعات العسكرية والأمنية والشعب السعودي بمناسبة العيد سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

// انتهى //

06:14ت م

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