سياسي / الرئيس الفلسطيني يدين الهجوم الإرهابي في مدينة العريش بمصر



رام الله 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم الإرهابي الجبان الذي أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن المصري بمدينة العريش فجر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس قدم في برقية تعزية بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باسمه شخصيًا وباسم دولة فلسطين وشعبها، التعازي للرئيس السيسي وللعائلات الثكلى بهذا المصاب الجلل.

وأكد الرئيس عباس في البرقية وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الشعب المصري وقيادته في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف أمن مصر وسلامة أراضيها، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظكم ومصر وشعبها الشقيق بأمن وخير وسلام.

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04:23ت م

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