السعودية اليوم / انطلاق فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة القرى في الباحة



الباحة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

انطلقت اليوم حزمة من فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بمحافظة القرى في الباحة, بحضور المحافظ خالد بن عبد الله العبيلان, وذلك بمنتزه الثروة الوطني.

وبدأت الفعاليات باستعراض مسيرة فريق ردايزر الباحة للدراجات النارية, وبمشاركة الهلال الأحمر وعدد من الجهات الرسمية والتي انطلقت مسيرتها في عدة مواقع من المحافظة وصولاً حتى مقر الفعاليات, فيما شاهد الحضور بعض الفعاليات التي استهدفت الأسر من خلال مسرح الطفل، وشملت مسابقات ترفيهية تخللها توزيع الجوائز والهدايا للأطفال.

وفي ختام الفعاليات قدمت الفنون الشعبية بمحافظة القرى عددًا من عروض الفنون الشعبية المنوعة، وسط تفاعل مميز من الحضور.

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04:07ت م

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