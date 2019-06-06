سياسي / مباحثات أمريكية - ألمانية ناقشت الأزمة الليبية والأوضاع في غرب أفريقيا



واشنطن 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا خلال اجتماع في المملكة المتحدة اليوم .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز" إن الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعًا لمدة عشر دقائق".

وتابعت "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة الـ20" ، التي ستعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي".

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