سياسي / الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين قواه المختلفة



أبوظبي 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إنها تتابع بقلق و اهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة.

و أفادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الإماراتية :" تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة و صوت العقل و الحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان و استقراره و يجنب شعبه العزيز كل مكروه و يصون مكتسباته و مقدراته و يضمن وحدته" .

و أكدت دولة الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال و تطلعات شعب السودان الشقيق، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان و شعبه و كل ما يحقق أمنه و استقراره و ازدهاره و يعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعًا الظروف التي يمر بها.

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