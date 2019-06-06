السعودية اليوم / مهرجان "عيدكم شمالي" برفحاء يقدم العروض الترفيهية للأسرة والطفل



رفحاء 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

حظي اليوم الثاني من مهرجان "عيدكم شمالي" في محافظة رفحاء بمركز الاحتفالات على طريق المطار بحضور مميز ، واشتمل على العديد من العروض الترفيهية التي تستهدف الأسرة والطفل، بالإضافة لبازار العيد بأقسامه المتنوعة والفن التشكيلي، وبازار الأطفال وعالم الطفل والألعاب الهوائية والمتحف الشمالي وعروض ترفيهية متنوعه وشخصيات كرتونية، ولوحة رمزية "على العهد".

كما أشعل النجم ماجد الرسلاني أمسية فنية على مسرح المهرجان حملت في طياتها أجواء العيد السعيد شهدت تفاعلا من الحضور .

و في ختام اليوم الثاني تمّ السحب على جوائز قيمة مقدمة من بلدية رفحاء وفرع وزارة النقل وشركة شبه الجزيرة للمقاولات وكوبونات، بالإضافة لمشتريات مقدمة من أسواق العقيّل.

// انتهى //

02:43ت م

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