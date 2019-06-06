

طريف 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

قام محافظ طريف بدر بن نجر الصقر اليوم بزيارة مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى طريف العام للاطمئنان على صحتهم ومعايدتهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

حيث قدم التهنئة للمرضى ودعا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.

وعبّر المرضى من جانبهم عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، كما قدم المحافظ الهدايا والورود للمرضى بالمستشفى متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام العافية.

// انتهى //

02:36ت م

0126





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / محافظ طريف يعايد مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى طريف العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.