الملك سلمان يتلقى اتصالا من أردوغان للتهنئة بالعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، الخميس، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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