شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 يوما.. متحرش «فتاة الخبر» يعترف بجريمته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية بالدمام، أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية 5000 ريال ضد المتحرش بفتاة الخبر، بعد 20 يوما فقط من تاريخ القبض عليه. وأدانت المحكمة المواطن بالتحرش بفتاة الخبر أثناء تواجدها داخل مركبتها بالقرب من مجمع للمقاهي، وإظهار لسانه وقيامه بتصرفات غير لائقة وخادشة للحياء.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة حققت مع المتهم وأقر بجريمته، وطالبت النيابة بتطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ومعاقبته بالسجن مدة لا تزید على سنتین، وبغرامة مالیة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

وكانت وحدة الرصد في النيابة العامة وقفت على مقطع مرئي متداول في منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يتحرش بالفتاة، واعتبرت ما بدر من المتهم محلا للتجريم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتهم.

وأطاحت شرطة الشرقية بالمتحرش في الخامس من رمضان، إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره. وذكرت المصادر حينها، أن الشاب حاول تغيير ملامحه عبر حلق ذقنه، مشيرة إلى أن تغيير الملامح لم يحل دون الوصول إليه والقبض عليه. وحددت شرطة الشرقية هوية المتحرش وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.