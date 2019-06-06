شكرا لقرائتكم خبر عن «حكاوي العيد» في احتفالات طيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، افتتح نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء أمس الأول فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها أمانة المنطقة بحديقة الملك فهد المركزية.

وقال أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري "إننا نشهد العيد السعيد ونحن ننعم بالأمن والأمان بفضل الله ثم بفضل جهود القيادة الرشيدة والأعين الساهرة على أمن هذه البلاد والجنود المرابطين على حدودها"، لافتا إلى أن العيد يوم من أيام الله الذي شرع لنا الفرح فيه، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وشهد الحفل الذي أقيم على المسرح المديني إيذاناً بانطلاق فعاليات أمانة المدينة المنورة لعيد الفطر، وأوبريت حكاوي العيد من أداء عدة فنانين، تحدث عن الفرح بعيد طيبة، مدينة السلام والوئام، في ظل الأمن والأمان اللذين تنعم بهما بلادنا، مجددين الولاء للقيادة الرشيدة ومعلنين الطاعة لله ثم المليك والوفاء للوطن. كما قدمت فرقة الأطفال أنشودة الترحيب بعيد المدينة المنورة. وفي ختام الحفل شاهد الحضور عروض الألعاب النارية.