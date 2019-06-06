شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يهنئ المرابطين ويعايد المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس منتزه الأمير حسام وسط مدينة الباحة وبلغت كلفته أكثر من 60 مليون ريال.

وفور وصوله لمقر المنتزه وضع حجر الأساس إيذانا بافتتاحه، واستمع إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط عن مكونات المنتزه الذي يقع على مساحة 150 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 80 ألف متر مربع، كما يحتوي المنتزه على 36 جلسة، و21 مظلة، و1400 شجرة، و4 آلاف شجيرة، بالإضافة إلى بحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع، وبلازا مكونة من مسرح ومدرجات سعتها 1500 فرد، بالإضافة إلى نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع، وعدد 3 أكشاك، و12 محلا تجاريا، وعربة قطار بسعة 55 فردا، وممر بطول 700 متر طولي، وعدد شلالين بارتفاع عشرة أمتار، ومصلى للرجال والنساء، ومناطق لألعاب الأطفال، وعدد 500 موقف سيارة.

وهنأ في كلمته التي ألقاها خلال رعايته حفلة أهالي منطقة الباحة بمناسبة عيد الفطر التي نظمتها إمارة الباحة، الأهالي بعيد الفطر المبارك، كما هنأ جنود الوطن بالحد الجنوبي بهذه المناسبة، داعيا الله لهم بالحفظ وأن يسدد رميهم وأن يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله.

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وعايد أمير الباحة المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بالمنطقة وقدم لهم التهنئة وباقات الورد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج، ومن الأطباء عن حالة المرضى الصحية.

ووجه بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم بالقطاع الصحي. وأعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم لأمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله له بالتوفيق والسداد.