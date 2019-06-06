شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يعايد أبناء الشهداء والمعلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

عايد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف عددا من أبناء الشهداء وأبناء المعلمين، ضمن برنامج وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم وقطاع الأمن العام.

جاء ذلك في احتفال أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 2019، الذي ينظمه صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء)، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن فعاليات الحفل ستتخللها العديد من المفاجآت التي ستكون على مستوى الاحترافية في تقديم الفعاليات، والتجديد الكلي لبرنامج العمل خلال أيام العيد، لافتا إلى أن الفعاليات وكما تعود أهالي وزوار المنطقة ستراعي فئات المجتمع وستقدم الهدايا والجوائز اليومية للمشاركين.

وبين الخالدي أن صندوق المناسبات ومن خلال القائمين عليه يسعى إلى تحقيق هدف التعاون والتكافل من خلال توحيد جهود رجال الأعمال لتوفير الدعم الذي يقدم لتنفيذ برامج ترفيهية واجتماعية تستقبل أهالي المنطقة الشرقية وزوارها خلال أيام العيد، وتحافظ على الصورة المميزة التي عرفت عنها، ويجعل من الشرقية حاضنة للأنشطة والفعاليات.