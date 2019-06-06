شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يدشن مبادرة اللغة الإنجليزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز مبادرة أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل، وذلك أثناء افتتاحه فعاليات عيد حائل وفعاليات صيف حائل 40 نيابة عن أمير المنطقة، واستقباله جموعا من الأهالي والمسؤولين المهنئين له بعيد الفطر المبارك في متنزه المغواة الترفيهي.

وستنطلق مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الإنجليزية الذي تنظم بشراكة بين غرفة حائل وإدارة تعليم حائل وجامعة حائل في 13 شوال الجاري، وخصص 1600 مقعد للطلاب والطالبات، وستقام على مرحلتين كل مرحلة تستمر 20 يوماً، وخُصصت قاعات تدريبية في غرفة حائل للطلاب بينما مقر الطالبات في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات، وسيقوم بتقديم الدورات مدربون من الجنسية الأمريكية والبريطانية وجنوب أفريقيا، وستُقدم الدورة من 2 ظهراً إلى 8 مساء بواقع ساعتين دراسيتين لكل فترة، كما حددت اللجنة المنفذة للمبادرة رابطا يتم من خلاله التسجيل للراغبين الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات http://hailedu.net/eng.