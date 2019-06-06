شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي حرس الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس، قيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتبادل معهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن نواف محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبو قيادة حرس الحدود، الذين تشرفوا بالسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

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وزار أمير الجوف مركز أبو طلحة الحدودي، والتقى منسوبي المركز الذين قدموا له التهنئة بالعيد السعيد.

بعد ذلك تناول معهم وجبة الغداء، منوهاً بالدور الفاعل الذي يقوم به ضباط وأفراد حرس الحدود في حماية حدود المملكة من ضعاف النفوس وكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن العزيز، وأكد على استمرار العطاء والأداء المميز.

وحضر الاستقبال رئيس مركز الحديثة جريد الجريد.