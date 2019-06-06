شكرا لقرائتكم خبر عن 200 كاونتر جوازات للحجاج والمعتمرين بمطار المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن عدد الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في أول أيام العيد بلغت 681 رحلة دولية على متنها 112 ألف مسافر.

وتشير المصادر إلى أن زيادة عدد منصات الجوازات إلى 200 كاونتر في مجمع صالات الحج والعمرة، ودعم شركة الخدمات الأرضية بالآليات والكوادر البشرية خطوة باتجاه زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار المؤسس إلى 130 ألف رحلة بنهاية شهر شوال الجاري، تشمل الرحلات الداخلية والدولية ورحلات العمرة، ضمن خطة شاملة تهدف حسب مسؤولي المطار إلى زيادة حركة السفر، وتحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من السياح ورجال الأعمال والمسافرين العابرين والحجاج والمعتمرين.

يذكر أن الخطوط السعودية نقلت خلال عام 2018 أكثر من 34 مليون مسافر، منهم 17 مليونا على شبكة الرحلات الدولية.

من جهة أخرى، دشنت الخطوط السعودية صباح أمس (الأربعاء) أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة (أثينا) انطلاقاً من الرياض بواقع 4 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد خلال أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة، على أن يتم في وقت لاحق من العام الحالي إضافة جدة محطة أخرى لانطلاق الرحلات.