شكرا لقرائتكم خبر عن جدة القديمة.. المقصد الأول لمتسوقي العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يقصد المتسوقون استعدادا للعيد، منطقة جدة التاريخية لاحتضانه جميع الأغراض والسلع التي يرغبون في شرائها، إذ توفر لهم كل ما يحتاجونه من لوازم العيد عبر أسواقها القديمة والحديثة مثل باب شريف وشارع قابل وباب مكة وسوق العلوي والتي تنتشر في طرقاتها بسطات الحلوى والمواد الغذائية ومتاجر الجملة والقطاعي، وبأسعار مناسبة، وتوفر الملابس والعطور والأغذية وأدوات التجميل والإكسسوارات وغيرها.

ويرى عبدالعزيز الشهري أن التسوق في منطقة البلد له نكهة خاصة، فهو يجمع بين عبق الماضي، ومظاهر الاحتفال الشعبي بالعيد، بتوافر مختلف أنواع الأطعمة المعروضة بأسعار مناسبة على خلاف المتاجر الكبرى والمولات التي تبالغ في الأسعار.

ويشير الشهري إلى أن احتياجات الأسرة وحلويات العيد متوفر وبأسعار مناسبة في متناول المستهلك.

وتنتشر خلال أيام العيد في جدة القديمة محال الحلويات والمأكولات التي تبيع الأجبان والحلويات الطحينية والمخللات، وتحظى بإقبال كثيف من المتسوقين الذين يفضلون أن تتكون موائد العيد من تلك الأصناف من الأطعمة.