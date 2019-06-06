شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 9 إصابات في انقلاب سيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أصيب 9 أشخاص في حادثة انقلاب سيارة شمالي كبري ذهبان في محافظة جدة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة في حينه. أصيب 9 أشخاص في حادثة انقلاب سيارة شمالي كبري ذهبان في محافظة جدة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة في حينه. ولفت المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بجدة عبد الله أحمد أبوزيد إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت صباح أمس (الأربعاء) بلاغا يفيد بوقوع الحادثة، وهرعت 4 فرق إسعافية وفرقة عناية متقدمة، والقائد الميداني محمد الشريف إلى الموقع، وتبين وجود 9 إصابات؛ واحدة حرجة، و4 متوسطة، و4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع، ونقلت الحالات الـ9 إلى مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة.



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