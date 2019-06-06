شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تطير نحو «أثينا».. وتهبط في مراكش اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

بدأت «الخطوط السعودية» أمس (الأربعاء)، تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة اليونان «أثينا»، انطلاقاً من الرياض، بواقع 4 رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد.

وجرى تدشين أولى الرحلات المغادرة صباح أمس بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، ومديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار، إذ تم استقبال وخدمة الضيوف المغادرين إلى أثينا عبر منصات خاصة، كما قدمت «السعودية» لضيوفها على الرحلة الأولى هدايا تذكارية بهذه المناسبة.

وغادرت الرحلة رقم (SV191) مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحاً بالتوقيت المحلي واستغرقت الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) ظهراً، حيث جرى الاحتفال في مطار أثينا الدولي بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية وتدشين الرحلات المباشرة والمنتظمة بين المملكة واليونان التي سوف تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوفير فرص استثمارية ورحلات سياحية، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف من ضمنهم الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين ورجال الأعمال والسياح مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات «السعودية» للوجهات الداخلية والدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف «سكاي تيم» الدولي.

من جانب آخر، تدشن الخطوط السعودية صباح اليوم (الخميس) رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى «مراكش» ثاني وجهاتها الدولية الجديدة في 2019، ومحطتها الثانية في المغرب بعد الدار البيضاء، انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وبواقع 3 رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعيا.