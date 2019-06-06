شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء بـ«هدى الشام» في العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

شهد مركز هدى الشام (30 كيلو مترا شمالي محافظة الجموم)، انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، خلال اليومين الأولين لعيد الفطر المبارك.

وعبر عدد من المغردين في «توتير» عن تذمرهم من هذه الانقطاعات التي تزامنت مع حلول أيام عيد الفطر السعيد، إذ قال كل من حامد المولد، وعابد المعبدي، وعلي النجبي، إنهم تفاجأوا بانقطاع التيار الكهربائي في اليوم الأول والثاني للعيد، وتقدموا بعدة بلاغات لشركة الكهرباء دون أن يكون هناك أي تحرك عاجل لمواجهة هذه الانقطاعات.

وأضافوا أن هذه الانقطاعات أفسدت عليهم فرحة العيد، ومنعت المواطنين من الاحتفال بالمناسبة السعيدة؛ نظرا لاضطرارهم إلى اللجوء إلى الشقق المفروشة أو السكن لدى أقاربهم في مكة المكرمة وجدة، خصوصا مع وصول درجات الحرارة إلى معدلات عالية، مطالبين «الكهرباء» بخطة لمواجهة الطلب المتزايد على التيار الكهربائي مع بدء دخول الصيف.