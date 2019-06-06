شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 10 آلاف طن تمور فاخرة لموريشيوس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 10 آلاف طن من التمور الفاخرة، و2000 سلة غذائية من برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة ومشروع تفطير الصائمين في جمهورية موريشيوس الواقعة وسط المحيط الهندي.
وعبر عدد من الدعاة والمعنيين بالعمل الإسلامي في موريشيوس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة، مؤكدين أن المملكة بعطاءاتها تلامس حاجة المسلمين وتقف معهم في كل الأحوال.
ونوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي باشرت تنفيذ هذه الأعمال وأسهمت عبر البرامج الدعوية المصاحبة في تبصير عامة الناس بأمور دينهم.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذت عدداً من البرامج الموسمية خلال شهر رمضان الماضي، في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتواصل مع إخوانهم المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي، ومن ضمنها جمهورية موريشيوس.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإسلامية»: 10 آلاف طن تمور فاخرة لموريشيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.