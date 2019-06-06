شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 10 آلاف طن تمور فاخرة لموريشيوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 10 آلاف طن من التمور الفاخرة، و2000 سلة غذائية من برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة ومشروع تفطير الصائمين في جمهورية موريشيوس الواقعة وسط المحيط الهندي.

وعبر عدد من الدعاة والمعنيين بالعمل الإسلامي في موريشيوس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة، مؤكدين أن المملكة بعطاءاتها تلامس حاجة المسلمين وتقف معهم في كل الأحوال.

ونوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي باشرت تنفيذ هذه الأعمال وأسهمت عبر البرامج الدعوية المصاحبة في تبصير عامة الناس بأمور دينهم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نفذت عدداً من البرامج الموسمية خلال شهر رمضان الماضي، في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتواصل مع إخوانهم المسلمين في جميع دول العالم الإسلامي، ومن ضمنها جمهورية موريشيوس.