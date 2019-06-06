شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: استئناف الحوار يحفظ أمن السودان واستقراره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت السعودية ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير. ودعت في بيان أمس (الأربعاء) إلى استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، لتجاوز الظروف والصعاب التي يمر بها. وجاء في البيان «تابعت حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وإذ تعرب المملكة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل فإنها لتأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته».

من جهته، أكد وزير الدورلة للشؤون الأفريقية أحمد قطان أن قيادة المملكة وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، وقال: إن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، وأن الشعب السوداني لن يسمح ونحن معه بإذن الله بدخول بلده إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.