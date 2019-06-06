شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 48 ألف كسوة عيد في البيضاء والجوف اليمنيتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (البيضاء، الجوف)

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 48 ألف كسوة عيد للمتضررين والنازحين في محافظتي البيضاء والجوف باليمن، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه سعيا من حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، للوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي الشقيقة وسد الاحتياج الغذائي العاجل، نفذت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة 15 مشروعا لتقديم السلال الرمضانية ووجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 في 13 دولة مسلمة، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليونا و44 ألف دولار، استفاد منها مليون و699 ألف شخص.

وأوضح أنه جرى في هذا الإطار توزيع 26634 سلة رمضانية للأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، استفاد منها 119152 فردا، وتوزيع 35 ألف سلة غذائية على 210 آلاف مستفيد في جمهورية الصومال، فيما وزع المركز 13725 سلة غذائية لـ62430 مستفيدا في جمهورية السودان، و9733 سلة غذائية قُدمت للمحتاجين في فلسطين استفاد منها 34040 فردا، ووزعت 20 ألف سلة غذائية على 120 ألف مستفيد في أفغانستان.

وأضاف الربيعة: «كما وُزعت 29810 سلال غذائية لفقراء المجتمع المضيف واللاجئين الروهينغا في جمهورية بنغلاديش استفاد منها 119240 فردا، ووزعت 12400 سلة رمضانية لـ74400 مستفيد في جمهورية تشاد، فيما جرى تأمين وتوزيع 306 آلاف وجبة إفطار جافة استفاد منها 306 آلاف شخص، و16067 سلة غذائية استفاد منها 96402 فرد في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وقُدمت 18250 سلة غذائية في 3 أقاليم باكستانية استفاد منها 91250 فردًا».

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وأفاد الدكتور الربيعة بأن المركز قام بتأمين وتوزيع 32 ألف سلة غذائية في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 192 فردا، و10500 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان استفاد منها 105 آلاف فرد، ووزعت 7300 سلة رمضانية لـ43800 شخص في جمهورية ألبانيا، فيما قدم في الجمهورية اللبنانية 1050 وجبة استفاد منها 70 فردا، و27714 سلة غذائية استفاد منها 125359 فردا من الطلاب السوريين في لبنان.

وبين أن المركز نفذ كذلك مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا» لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في 4 محافظات يمنية، هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب، استفاد منها 7590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة.

وشدد الدكتور عبدالله الربيعة على حرص المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على مساندة المعوزين وتوفير الأمن الغذائي، وسد احتياجات المتضررين.