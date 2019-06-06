، "أبو زاهرة": هلال عيد الفطر سيظهر مثل "وجه مبتسم" مساء الخميس ،

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال عيد الفطر سوف تبدو أحد تضاريس سطحه مساء يوم الخميس 6 يونيو 2019 مثل وجه مبتسم مشاهَد من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.
وأوضح "أبو زاهرة" أنه في مثل هذا الوقت بداية الشهر القمري يمكن رصد منطقة على سطح القمر، تسمى (بحر الشدائد)، دائرية الشكل، وداكنة، وتبدو كوجه مبتسم عندما تمرُّ أشعة الشمس فوقها؛ إذ تضيء الحافة المتقوسة التي تشبه (الفم)، وتضئ أسفل الفوهتين (العينين)، وتخترق سهول الحمم.
وأضاف: هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذي القعدة المقبل، وفي بقية شهور السنة.
"أبو زاهرة": هلال عيد الفطر سيظهر مثل "وجه مبتسم" مساء الخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-06
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال عيد الفطر سوف تبدو أحد تضاريس سطحه مساء يوم الخميس 6 يونيو 2019 مثل وجه مبتسم مشاهَد من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.
وأوضح "أبو زاهرة" أنه في مثل هذا الوقت بداية الشهر القمري يمكن رصد منطقة على سطح القمر، تسمى (بحر الشدائد)، دائرية الشكل، وداكنة، وتبدو كوجه مبتسم عندما تمرُّ أشعة الشمس فوقها؛ إذ تضيء الحافة المتقوسة التي تشبه (الفم)، وتضئ أسفل الفوهتين (العينين)، وتخترق سهول الحمم.
وأضاف: هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذي القعدة المقبل، وفي بقية شهور السنة.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:56 AM
قال إن هذا المنظر سيتكرر مطلع ذي القعدة وبقية شهور السنة
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال عيد الفطر سوف تبدو أحد تضاريس سطحه مساء يوم الخميس 6 يونيو 2019 مثل وجه مبتسم مشاهَد من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.
وأوضح "أبو زاهرة" أنه في مثل هذا الوقت بداية الشهر القمري يمكن رصد منطقة على سطح القمر، تسمى (بحر الشدائد)، دائرية الشكل، وداكنة، وتبدو كوجه مبتسم عندما تمرُّ أشعة الشمس فوقها؛ إذ تضيء الحافة المتقوسة التي تشبه (الفم)، وتضئ أسفل الفوهتين (العينين)، وتخترق سهول الحمم.
وأضاف: هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذي القعدة المقبل، وفي بقية شهور السنة.
، "أبو زاهرة": هلال عيد الفطر سيظهر مثل "وجه مبتسم" مساء الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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