- 1/2
- 2/2
تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.
وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.
وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.
في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياضقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-06
تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.
وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.
وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:14 AM
قدم بلاغًا إلى الجهات الأمنية.. ومكافأة 10 آلاف ريال لمَن يعثر عليها
تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.
وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.
وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.
، في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.