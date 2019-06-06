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في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - قدم بلاغًا إلى الجهات الأمنية.. ومكافأة 10 آلاف ريال لمَن يعثر عليها

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض

قاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-06

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

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06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440

01:14 AM

قدم بلاغًا إلى الجهات الأمنية.. ومكافأة 10 آلاف ريال لمَن يعثر عليها

تفاجأ مواطن في العاصمة الرياض في أواخر شهر رمضان المبارك، بسرقة سيارته من نوع جيب، من أمام منزله بحي اليرموك.

وبيَّن المواطن لـ"الخليج 365"، أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن السرقة وقعت في تاريخ 29 / 09 / 1440هـ.

وناشد كلٌ من يعثر عليها أو يشاهدها إبلاغ أقرب مركز شرطة، مبينًا أنها من نوع فورد إيدج موديل 2017 تحمل لوحة رقم د ص هـ ٤٧٤١ لافتًا إلى أنه خصص مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال لمن يعثر عليها.

، في أواخر ليالي رمضان.. لص يستولي على مركبة مواطن من أمام منزله بالرياض ،
المصدر : الخليج 365

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