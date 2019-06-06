

جيزان 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

عايدت جوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قدم منسوبو الجوازات باقات الورود والحلويات للمسافرين القادمين والمغادرين مقدمين لهم التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد بن عبدالله البطاح، أن جوازات المطار جندت العديد من منسوبيها لتسهيل مهمة المسافرين سواء القادمين أو المغادرين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بسفرهم أو قدومهم للمنطقة، مبينًا أن الهدف من معايدة المسافرين هو إدخال البهجة والسرور للمسافرين ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.

من جانبهم عبر عددٌ من المسافرين عن شكرهم لجوازات المطار على هذه المبادرة الجميلة والإنسانية واهتمامها بالمسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم .

// انتهى //

01:21ت م

0121





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جوازات مطار الملك عبدالله بجازان تُعايد المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.