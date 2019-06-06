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2019-06-06 جمعية تراؤف تعايد أبناءها وبناتها بالهدايا والفعاليات الثقافية والترفيهية متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن أقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف”، مساء اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حفل معايدة لأبنائها وبناتها. اشتمل الحفل على تهنئة الطلاب والطالبات وتوزيع الهدايا والعيديات النقدية وتبادل تبريكات العيد في جو من الأنس والمحبة والفرحة. أقيم بعد ذلك بعض فقرات الحفل الشيقة والمؤنسة، والتي تضمنت المسابقات الحركية والثقافية، ووصلاتٍ إنشادية ومنافساتٍ ماتعة. Advertisements .









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