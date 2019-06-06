- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام على طريقته الخاصة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
بادر طفلٌ بكل تلقائية وبراءة لمعايدة رجال الأمن العاملين في المسجد الحرام بهدية بسيطة وورقة كُتب فيها شكرٌ لهم وتهنئةٌ بعيد الفطر المبارك، تنقل بينهم بكل سعادة ولقي منهم ردة فعل جميلة.
ووثق مقطع فيديو لحظة توجه الطفل بكل فرحة لرجال الأمن أثناء عملهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول المصلين والمعتمرين والزوار إلى المسجد الحرام وساحاته وأسطحه، ومنح كل منهم هديته قطعة شوكولاتة والورقة التي حملت كلمات “شكرًا أمننا وكل عام وأنتم بخير”.
وتفاعل رجال الأمن في المسجد الحرام، مع الطفل وشكروه وتحدثوا معه والتقطوا له الصور التذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طفل يعايد رجال الأمن في المسجد الحرام على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.