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تفاصيل إحباط محاولة إطلاق رموز نظام البشير من سجن كوبر

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2019-06-05

تفاصيل إحباط محاولة إطلاق رموز نظام البشير من سجن كوبر

متابعات الخليج 365 - متابعة

أحبطت القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير رموز نظام عمر البشير، أمس الثلاثاء، من سجن كوبر.

ووفقا لما نقلته قناة العربية، فإن أكثر من ١٠٠ من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.

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وأشارت مصادر إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام لازالوا داخل سجن كوبر.

وأضافت المصادر، إلى أنه تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.

 





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